Imprese: CdC Bari, trasparenza misura cardine anticorruzione

(ANSA) - BARI, 05 DIC - Garantire trasparenza e correttezza nella gestione dell'attività amministrativa, anche per contribuire alla promozione della cultura di legalità ed etica pubblica, è stato uno dei temi della 'Giornata della trasparenza' promossa dalla Camera di Commercio di Bari e che si è tenuta oggi. Ma non solo: gli interventi dei relatori hanno sottolineato la necessità di considerare la "trasparenza come misura cardine anticorruzione", e "la necessità di rendere ineludibile il binomio tra "trasparenza e digitalizzazione". Su quest'ultimo fronte sono stati illustrati alcuni dati delle attività svolte nell'ultimo periodo. In particolare il Pid (Punto d'impresa digitale) della CdC Bari ha realizzato 76 eventi info-formativi, coinvolgendo quasi 4mila persone e circa 1000 analisi di maturità digitale. "A fronte del contesto determinato dalla emergenza pandemica ed economica - ha dichiarato Michele Lagioia, responsabile Prevenzione e Corruzione della Camera di Commercio di Bari - la priorità strategica dell'ente per la crescita digitale delle imprese si è focalizzata lungo due direttrici: le iniziative realizzate per le imprese e l'innovazione nell'accesso ai servizi". Lagioia ha anche indicato alcune iniziative specifiche orientate alla trasformazione digitale, tra cui "registro delle imprese e fascicolo informatico di impresa, interamente telematici, all'erogazione dei contributi alle imprese tramite bandi di gara e fatturazione elettronica". "Siamo in un momento in cui il digitale - ha aggiunto Vito Macina, Digital promoter del Pid Bari - non è un'opzione facoltativa ma va contestualizzato in qualsiasi ambito pubblico e privato, visto che il nostro Paese soffre di un grave gap soprattutto in materia di competenze digitali e si assesta al 18° posto su 27 Paesi dell'Ue in base all'indice dell'economia e della società digitale (Desi)".

