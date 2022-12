Giustizia: Procura Trani, carrelli green per trasporto documenti

(ANSA) - TRANI, 05 DIC - Contribuire alla transizione ecologica e sensibilizzare la Pubblica amministrazione nel dotarsi di beni a basso impatto ambientale: sono questi gli elementi che caratterizzano la scelta della Procura di Trani di mettere a disposizione dei propri uffici dieci carrelli portadocumenti 'green' realizzati in materiale facilmente riciclabile e con materia prima rigenerata di qualità. I carrelli sono stati forniti dal consorzio PolieCo.

"La normativa ambientale chiede agli Uffici pubblici di avviare pratiche sostenibili. Agli uffici giudiziari è dunque richiesto - si legge in una nota della Procura di Trani - oltre che di svolgere la funzione giurisdizionale in campo ambientale, anche di rendersi attori consapevoli e promotori di buone pratiche ambientali".

"Grazie alla sensibilità del Consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene PolieCo, da anni impegnato nella promozione delle buone prassi ambientali, la Procura di Trani - viene precisato - ha potuto dotare ogni articolazione dell'ufficio, di carrelli che, oltre a essere sostenibili, hanno anche il valore aggiunto di essere leggeri e di rendere così più agevole il compito dei lavoratori addetti al trasferimento dei fascicoli".

