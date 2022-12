Manovra: Cgil, 14/12 sciopero in Puglia e manifestazione a Bari

(ANSA) - BARI, 03 DIC - Una manovra economica sbagliata e da cambiare, che non risponde alle reali emergenze del Paese, a partire dalla condizione materiale dei lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, cittadini e cittadine. Sono le ragioni che hanno spinto la Cgil Puglia a proclamare lo sciopero generale di 8 ore nella giornata di mercoledì 14 dicembre con manifestazione regionale che si terrà a Bari. Ci sarà il raduno alle ore 9.00 in piazza Federico II di Svevia, un corteo e un comizio conclusivo alle 11.30.

"Uno sciopero necessario - commenta il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo - per sostenere nell'iter di discussione della manovra in Parlamento quelle che sono le piattaforme rivendicative e le richieste tese a ottenere risposte urgenti e necessarie ad affrontare questa fase in cui sta peggiorando la condizione delle persone, aumentano le disuguaglianze sociali e territoriali, frenano lo sviluppo del Paese. Ragioni che viste dal Sud e dalla Puglia assumono tinte ancor più scure".

"Il Governo non ci ha ascoltato, e contro scelte non ispirate a criteri di giustizia sociale, di solidarietà, senza alcuna visione di prospettiva anzi aumentando divisioni e disuguaglianze, al sindacato non resta che la mobilitazione. E in Puglia - conclude Gesmundo - ci sono motivazioni ulteriori per sostenere la mobilitazione, diffondere e far conoscere le proposte della Cgil, partecipare allo sciopero". La Cgil ha convocato per martedì 6 dicembre, dalle ore 9.30, una conferenza stampa presso l'Università Aldo Moro di Bari. (ANSA).