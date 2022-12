Imprese: Emiliano, Regione ha sostenuto idee e crescita

(ANSA) - BARI, 03 DIC - "Il successo di una misura così innovativa in un biennio complicatissimo proietta la Puglia su nuovi mercati finanziari. Il sistema produttivo non si è arreso e, pur nelle difficoltà, è riuscito a crescere. Alcune delle imprese finanziate con i Minibond e con altri strumenti regionali oggi hanno sedi negli Stati Uniti oltre che in Puglia.

Le politiche regionali hanno avuto il pregio di accompagnare questo processo, trasformando le idee nate in Puglia in brand internazionali". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando il traguardo dei 100 milioni emessi in minibond.

"Il mercato dei capitali - aggiunge - sta offrendo alla Puglia una marcia in più e noi continueremo ad alimentare questo processo anche grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027".

"Il lancio dei Minibond da parte della Regione Puglia- ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci - ha rappresentato una sfida per il sistema produttivo pugliese. Il risultato non era affatto scontato. Oggi abbiamo raggiunto un valore di bond emessi pari a 111 milioni. La Regione Puglia ha attuato una strategia di sviluppo integrando strumenti finanziari complessi con altre forme di agevolazione" (ANSA).