Calcio: morto Zafarone, Potenza con il lutto al braccio

(ANSA) - POTENZA, 03 DIC - E' morto oggi, a Potenza, all'età di 85 anni, Rocco Zafarone, imprenditore nel settore della tipografia, e per anni dirigente della società calcistica del capoluogo lucano.

E il Potenza Calcio - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - ha espresso "cordoglio" per la morte di Zafarone, "imprenditore e storico dirigente societario. Primo tifoso. In casa, in trasferta, sempre al fianco del leone rampante. In occasione della gara di domenica 4 dicembre a Monopoli", valida per la 17/a giornata del girone C della serie C, la squadra rossoblù "scenderà in campo con il lutto al braccio". (ANSA).