Ucraina: marcia per la pace a Taranto, 'tacciano le armi'

(ANSA) - TARANTO, 02 DIC - C'erano studenti, associazioni, parrocchie, sindacati, amministratori comunali e cittadini questa mattina alla "Marcia per la pace" organizzata per dire no alla guerra in Ucraina e a tutti i conflitti bellici. Un corteo partito da piazza Marconi, che si è snodato per le vie del centro fino ad arrivare in piazza Carmine. "Chiediamo - è detto in un documento dei partecipanti - che le armi tacciano e che i governanti di tutti i paesi in guerra facciano prevalere il buon senso e il rispetto della vita: dei propri connazionali e degli uomini e delle donne di tutto il mondo". Gli studenti hanno mostrato gli striscioni colorati con la scritte "Uniti per la pace", "Coltiviamo la pace", "Per la pace ci uniremo". In corteo anche lo stemma del Comune di Taranto.

"C'è tanta umanità - ha detto il consigliere comunale Gianni Liviano, tra i promotori dell'iniziativa - che racconta questa aspettativa di pace, che ambisce a questo sogno di pace, di dialogo, di mediazione, di confronto, di rispetto della vita, di rispetto del buon senso. Ci sono tanti ragazzi con i loro striscioni colorati e presenze culturalmente diverse per dire che nessuna ragione politica, economica, religiosa e di nessun altro tipo può giustificare il ricorso alla guerra".

Il corteo è stato accolto dalle note musicali degli studenti del Conservatorio Paisiello e del liceo musicale Archita. Nel tardo pomeriggio, sempre in piazza Carmine, si terranno alcuni intrattenimenti artistico-musicali. A seguire, alle ore 20, tutti partecipanti realizzeranno un gesto segno di pace. (ANSA).