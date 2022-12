Natale: a Bari un mese di eventi, si comincia con l'albero

(ANSA) - BARI, 01 DIC - Si comincia il 6 dicembre, con la tradizionale accensione dell'albero in piazza Ferrarese, e si prosegue fino al 6 gennaio con un calendario ricchissimo di iniziative organizzate dal Comune di Bari per grandi e bambini.

Il lungo mese di festa parte martedì prossimo intorno alle 20, in occasione di San Nicola, con uno speciale set di luci e musiche che culminerà proprio con l'accensione dell'albero.

Seguita dal live della cantante Chiara Gentile. Previsto anche il debutto del videomapping progettato per illuminare la facciata dell'ex mercato del pesce, con effetti di grafica bi e tridimensionale accompagnati dalla musica e visibili fino al 26 dicembre. Ci sarà spazio anche per un giardino incantato, fra lo Spazio Murat e l'ex mercato del pesce, con piante e arbusti illuminati. Nel largo vicino al teatro Petruzzelli, sarà invece allestito un abete di circa otto metri, illuminato con circa 15mila lampadine led a luce calda.

Sarà invece piazza Umberto a ospitare il Villaggio di Babbo Natale, inaugurato il prossimo 8 dicembre (ore 17.30) e aperto fino al giorno dell'Epifania. Ci saranno tre casette con laboratori e spettacoli, ma anche un grande camino dove Babbo Natale incontrerà i più piccoli. La stessa piazza accoglierà anche un grande albero di Natale fatto di luminarie e realizzato dag artigiani campani. Infine dal 6 al 26 dicembre tornano i mercatini natalizi con trenta casette lungo la Muraglia della città vecchia. Al loro interno saranno esposti oggetti d'arte, opere creative o artigiane, prodotti alimentari tipici pugliesi, addobbi natalizi, presepi e prodotti a tema natalizio. (ANSA).