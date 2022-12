Granoro festeggia 10 anni progetto filiera 'Delicato'

(ANSA) - BARI, 01 DIC - Oltre 340 aziende agricole pugliesi coinvolte, una produzione di 20mila tonnellate di pasta con grano 100% Puglia. Sono questi alcuni dei numeri ufficiali del progetto di filiera 'Dedicato' dell'azienda Granoro che festeggia 10 anni, con i prodotti del gruppo presenti in 180 Paesi nel mondo.

Il progetto si legge in una nota, è "basato sulla stretta collaborazione di più soggetti della filiera (agricoltori, prima trasformazione e seconda trasformazione) con lo scopo principale e condiviso, di realizzare una produzione alimentare sostenibile, di alta qualità, tracciata dal campo alla tavola".

In occasione del decennale del progetto, l'azienda ha annunciato di aver siglato un accordo con il Crea CI di Foggia per l'iscrizione nel registro nazionale di una nuova varietà di grano denominata 'Don Attilio', in onore del fondatore di Granoro. "Siamo consapevoli - spiega Marina Mastromauro, Amministratore Delegato di Granoro che - che stiamo vivendo un'economia di guerra. Gli effetti della pandemia prima e della guerra fra Ucraina e Russia dello scorso febbraio 2022 hanno interrotto molte catene di approvvigionamento, dalle materie da imballaggio fino all'energia". "Ma riteniamo - aggiunge - che proprio nei contesti economici più difficili sia essenziale dare ancora più sostegno al territorio, forza allo sviluppo e alle nostre produzioni di qualità attraverso gli accordi con gli agricoltori".

In occasione del decimo anniversario di 'Dedicato' il gruppo ha assegnato una serie di premi 'Grano d'oro' ad "i protagonisti della filiera", legati alle produzioni dell'azienda Granoro. (ANSA).