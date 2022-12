Festival 'MusicaLucis' a Fasano e Locorotondo, tra musica e arte

(ANSA) - BARI, 01 DIC - Si chiama 'MusicaLucis' il festival di musica, arte e circo contemporaneo che proporrà dj set, musica dal vivo e installazioni artistiche dal 7 Dicembre all'8 gennaio a Fasano (Brindisi) e Locorotondo (Bari). L'evento è organizzato dell'associazione Itriae Culturae in collaborazione con i Comuni di Fasano e Locorotondo e il sostegno di Bcc Locorotondo. "L'obiettivo di Itriae culturae - dichiara Roberto Ditano, presidente dell'associazione - è quello di offrire contenuti di alto spessore culturale, nonché punto di partenza per riflessioni condivise, fruibili in ambienti accessibili a tutti". "Per creare un dialogo tra le diverse installazioni - commenta Laura Tota, organizzatrice di eventi e mostre di fotografia e curatrice delle sezioni artistiche di MusicaLucis - ho scelto di invitare artisti pugliesi con una ricerca di respiro contemporaneo, capace di trasformarli in ambasciatori di una visione più innovativa e aperta della nostra splendida terra". Nel corso di MusicaLucis sono previsti dj set e musica dal vivo che spaziano dall'old school di Bassi Maestro e Dj Gruff, che porterà il suo nuovo show con la street artist Alice Pasquini, alla musica dal vivo di Marianne Mirage e Marquis.

Sarà dato spazio anche a dj pugliesi Keedoman, Ciappi e Bob Marcialledda, a performance di Circo contemporaneo, alla musica degli itineranti Vagaband e ai trascinatori di 'Ciao! Discoteca italiana'. (ANSA).