Autonomia: Fitto, Italia a due velocità, copriremo divario

(ANSA) - BARI, 26 NOV - "Abbiamo la certezza di un'Italia a due velocità, abbiamo la certezza dei ritardi evidenti da parte di alcune Regioni, di prestazioni essenziali che non sono adeguate. Attuando gli articoli della Costituzione sull'autonomia, in particolare il 119, che prevede interventi su coesione e riequilibrio territoriale, si possono mettere in campo misure in grado di coprire queste sperequazioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Pnrr e politiche di coesione Raffaele Fitto rispondendo alle domande dei giornlisti sull'autonomia differenziata, a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa "Le catene della destra" a Bari.

"Il progetto di autonomia differenziata si svilupperà su tre direttive - ha proseguito -. La prima è quella di attuare la Costituzione nel rispetto degli articoli 116, 117 e 119.

Costruire delle polemiche su questo mi sembra strumentale perché i rischi che vengono ventilati per il futuro del Paese, in caso di entrata in vigore di questo provvedimento, sono la fotografia dell'esistente. Ovvero di un'Italia a due velocità". (ANSA).