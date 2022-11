Droga: villa e altri beni sequestrati a boss di Terlizzi

(ANSA) - BARI, 24 NOV - Una villa di pregio, un deposito e un fondo rustico, del valore complessivo stimato in 300mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri a Terlizzi a Gianbattista De Sario, ritenuto a capo del clan Dello Russo e al vertice di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operante su Terlizzi e zone limitrofe.

Secondo l'accusa, l'associazione gestiva in modo monopolistico la piazza di spaccio di Terlizzi e per tali reati, De Sario è stato recentemente condannato in primo grado dal Gup presso il Tribunale di Bari a 20 anni di reclusione.

Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, è stato eseguito su provvedimento emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Bari su richiesta della Procura antimafia. Il provvedimento è stato emesso a conclusione di indagini patrimoniali che hanno ricostruito sia la carriera criminale di Se Sario, sia gli introiti dell'intero nucleo familiare, fornendo un corposo quadro indiziario sulla provenienza illecita della sua ricchezza, accumulata negli ultimi 20 anni grazie al traffico di droga. (ANSA).