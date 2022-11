Carofiglio con Orchestra di Bari nel 'melologo' dal suo romanzo

(ANSA) - BARI, 22 NOV - Venerdì 25 novembre l'Auditorium 'Nino Rota' di Bari ospiterà la nuova produzione dell'Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari con lo scrittore barese Gianrico Carofiglio. Lo spettacolo dal titolo "Heritage" è un viaggio attraverso l'eredità culturale pugliese che parte da Niccolò Piccinni, passa per Nino Rota e approda all'attualità appunto con Carofiglio, uno dei più noti e apprezzati scrittori italiani.

Carofiglio sarà sul palco con l'orchestra e leggerà alcuni testi tratti dal suo romanzo 'Le tre del mattino' sulle note del brano 'Visions Symphoniques' del compositore Giuseppe Bini, liberamente ispirato al libro ambientato quasi interamente nella Marsiglia dei primi anni Ottanta. Si tratta di una prima assoluta commissionata dall'Orchestra sinfonica della Città metropolitana. "Visions Symphoniques" è un viaggio musicale articolato in quattro distinti quadri sinfonici che evoca visioni dai colori forti e contrapposti, dai tratti ora inquietanti e turbinosi, ora allegri e sensuali, "vicende fra quartieri malfamati, spettacolari paesaggi di mare", odori aspri e profumi intensi, "luoghi nascosti e popolati da creature notturne", dove, nel continuo rimando al gioco dei ricordi, la percezione del tempo e della realtà risulta spesso alterata e allucinata.

In programma anche l'esecuzione della Sinfonia da Catone in Utica, dramma per musica di Niccolò Piccinni su revisione dell'Ico di Bari a cura di Paolo Messa e, poi, la Sinfonia n.3 in Do di Nino Rota. Per l'occasione l'Orchestra sarà diretta dal maestro Alessandro Crudele. (ANSA).