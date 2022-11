Caporalato: Flai Cgil, ignobili fenomeni di sfruttamento

(ANSA) - FOGGIA, 11 NOV - Le cinque misure cautelari eseguite stamattina assieme aòla messa sotto controllo giudiziario di 4 aziende agricole dell'Alto Tavoliere "testimoniano l'impegno delle istituzioni nel contrasto e repressione di ignobili fenomeni di sfruttamento del lavoro nel settore primario, assieme all'ostinazione di imprenditori senza scrupoli ad alimentare i circuiti criminali del caporalato, senza alcun rispetto per la salute e la vita delle persone". È il commento del segretario generale della Flai Cgil di Puglia, Antonio Gagliardi, all'operazione condotta dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Foggia. Secondo il segretario generale della sigla sindacale, "si approfitta dello stato di bisogno lucrando sulla fatica di tante persone, costrette a lavorare anche 11 ore consecutive, senza alcun riposo settimanale, pagando un cottimo di 4 euro a cassone di pomodoro da 300 chili, sottraendo loro soldi per trasporto e intermediazione, obbligandoli a ricoveri di fortuna malsani e pericolosi, senza alcuna formazione né dotazione di dispositivi di protezione". La Flai Cgil Puglia ricorda che il sistema agricolo foggiano "rappresenta un asset fondamentale dell'economia regionale: primi in Italia per numero di unità produttive, quarti per valore della produzione che pesa quasi per oltre il 4% sul Pil regionale, valore che quasi si raddoppia in Capitanata". (ANSA).