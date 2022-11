Motori:"Ruote nella Storia"di Aci per la prima volta a Lecce

(ANSA) - LECCE, 04 NOV - "Ruote nella Storia", il viaggio nei luoghi più belli d'Italia creato da Automobile Club d'Italia e ACI Storico in collaborazione con "I Borghi più Belli d'Italia", domenica 30 ottobre ha trovato la sua location ideale a Lecce, città del Barocco.

L'evento, organizzato da Automobile Club Lecce con il patrocinio del Comune di Lecce, ha richiamato in piazza Sant'Oronzo una selezione di vetture storiche, registrando il sold out di partecipanti e visitatori.

"Siamo molto felici perché per la prima volta un evento nazionale Ruote nella storia è qui a Lecce in una delle piazze più importanti della città", ha dichiarato il presidente dell'Ac Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani.

Le auto presenti hanno permesso un viaggio nel passato: la Balilla del 1932, la Lancia Aurelia B 24 convertibile America protagonista nel film "Il Sorpasso" di Dino Risi, la Jaguar E Type Roadster alleata di Diabolik, la Mercedes SL di Richard Gere in American Gigolò. Ha conquistato il premio per la rilevanza storica una Delorean dmc-12: la "macchina del tempo" a 4 ruote di "Ritorno al Futuro". Con una Fiat Dino Spider del 1968 il Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani ha omaggiato la sua città: "Il format nazionale Ruote nella storia nato appena 3 anni fa ha visto una vera escalation di numeri: da 10 eventi il primo anno ad oltre 90. Questo testimonia che abbiamo intercettato il piacere dei possessori di auto storiche. Si tratta di un'occasione per ACI di far capire alle persone la differenza tra auto vecchie e auto storiche e di interesse collezionistico".

"Ruote nella storia è un format aperto, accessibile, in cui tutti gli appassionati possono trascorrere una giornata condividendo la loro passione", ha detto il direttore ACI Storico Vincenzo Leanza.

"Questi modelli di auto storiche sono il racconto di un pezzo di storia del nostro Paese e di una memoria familiare e individuale che si salda a quella collettiva", ha dichiarato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Una folla era presente lungo il percorso delle auto che hanno sfilato nel centro storico fino a Porta Napoli e si sono poi cimentate in una prova di avviamento alla regolarità sportiva nel piazzale di largo Settelacquare. (ANSA).