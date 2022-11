Bombe carta contro auto Cc, denunciati minorenni

(ANSA) - BARI, 01 NOV - Due minorenni sono stati denunciati a San Pietro Vernotico (Brindisi) dopo aver lanciato bombe carta anche contro una pattuglia dei carabinieri, non riuscendo però a colpire l'auto dei militari. Gli episodi di violenza sono stati compiuti ieri sera durante i festeggiamenti di Halloween in piazza Modugno. Oltre ai due denunciati i militari avrebbero identificato e segnalato alla Procura per i minorenni almeno altri 15 ragazzini coinvolti negli atti di vandalismo. (ANSA).