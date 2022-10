Sollecito, piacere e tristezza nel vedere Amanda

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - "Ho provato emozioni contrastanti". Così Raffaele Sollecito racconta all'Ansa l'incontro con Amanda Knox a Gubbio. "L'iniziativa è stata sua, ma l'idea di entrambi" dice ancora Sollecito in merito all'incontro che risale a giugno. "Ho provato emozioni contrastanti - ribadisce -, sicuramente piacere di stare in buona compagnia. Ma anche tristezza per la tragedia che abbiamo subito". Amanda e Raffaele vennero arrestati perché ritenuti coinvolti nell'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia, tra il primo e due novembre del 2007, e poi definitivamente assolti. (ANSA).