Covid: tornano a calare i casi settimanali in Puglia, -9,8%

(ANSA) - BARI, 27 OTT - Dopo quattro settimane, calano i contagi Covid-19 in Puglia. Secondo il rapporto settimanale della fondazione Gimbe, dal 19 al 25 ottobre sono diminuiti i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, passati a 362, e i nuovi contagi si sono ridotti del 9,8% rispetto a sette giorni prima. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi: in area Medica l'incidenza è pari al 6%, nelle terapie intensive, invece, si ferma al 2,5% il tasso di occupazione. (ANSA).