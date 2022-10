Ex Ilva: accordo partnership con Politecnico di Bari

(ANSA) - TARANTO, 05 OTT - Acciaierie d'Italia e il Politecnico di Bari hanno sottoscritto questa mattina un accordo di partnership per il counseling tecnologico e l'innovazione sostenibile dei processi produttivi. L'accordo è stato siglato nello stabilimento di Taranto dal rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, e dall'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, al termine di una conferenza a a cui hanno partecipato anche la Ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, in collegamento video, e l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.

L'intesa configura una relazione di lungo periodo nella quale l'Ateneo, tramite professori e ricercatori, supporterà le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per il settore siderurgico condotte dall'azienda. "L'obiettivo congiunto - spiega Acciaierie d'Italia - è di contribuire ulteriormente alla crescita del contesto economico e produttivo regionale e stimolare una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità nella manifattura. E' stato ricordato che Acciaierie d'Italia ha già "creato all'interno dello stabilimento di Taranto un proprio Centro di Ricerca e Sviluppo per supportare l'innovazione e il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti. L'accordo con il Politecnico di Bari si inquadra nell'ampliamento della rete di collaborazioni del Centro, che opera in piena autonomia scientifica".

Tra l'ex Ilva e il Poliba c'è un rapporto sinergico sotto il profilo della formazione professionale: 150 ingegneri sui circa 200 attualmente impiegati nell'acciaieria tarantina si sono laureati presso l'Ateneo barese. Ora sono in corso selezioni per per l'assunzione di ulteriori figure specializzate. (ANSA).