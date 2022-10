Principe di Monaco atterrato a Foggia, poi Basilicata e Campania

(ANSA) - FOGGIA, 03 OTT - Il principe Alberto di Monaco è atterrato in mattinata all'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Era a bordo di un 'Falcon 8 X'. A quanto si apprende, il principe visiterà alcuni feudi dei Grimaldi in Basilicata, a Ripacandida; e in Campania, a Monteverde. Dopo l'atterraggio Alberto di Monaco si è allontanato a bordo di un'auto scortato da cinque veicoli e ha imboccato la strada in direzione Candela.

Nell'aeroporto Gino Lisa i voli di linea sono ripartiti lo scorso 30 settembre dopo 11 anni. (ANSA).