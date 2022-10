Calcio: Lecce-Cremonese, è un pari di rigore

(ANSA) - LECCE, 02 OTT - Lecce e Cremonese pari e patta di rigore. A Ciofani risponde Strefezza sul finire della prima frazione, per un 1-1 dal dischetto che alla fine accontenta entrambe le formazioni. Il Lecce non riesce a sfatare il tabù del Via del Mare, dove sinora non ha ancora vinto; la Cremonese, ancora a secco di vittorie, a piccoli passi continua a muovere la classifica. (ANSA).