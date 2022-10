Incendio in ghetto Foggia, distrutte una decina di baracche

(ANSA) - FOGGIA, 01 OTT - Un incendio - le cui cause sono in corso di accertamento - è divampato in mattinata nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, distruggendo una decina di baracche. Nessuno dei circa 1500 migranti che vivono stabilmente nel ghetto è rimasto ferito. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e stanno bonificando l'intera area interessata dall'incendio che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati. (ANSA).