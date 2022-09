Mafia: narcotraffico tra Foggiano e Melfese, 15 arresti

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Quindici persone, undici in carcere e quattro ai domiciliari, sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza e che ha sgominato "un'organizzazione stabilmente dedita ad attività di narcotraffico" a Melfi (Potenza) e nell'area del Vulture-Melfese, al confine con la provincia di Foggia, da dove arrivava la droga. Il gip del capoluogo lucano ha inoltre disposto un divieto di dimora in Puglia e in Basilicata e sei obblighi quotidiani di presentazione alla polizia giudiziaria.

