Afc Puglia: FdI, Emiliano dov'è stato in ultimi 8 mesi?

(ANSA) - BARI, 28 SET - "Dopo l'ennesima audizione sull'Apulia Film Commission e l'ennesimo atto di accusa fra il direttore Antonio Parente verso la presidente Simonetta Dellomonaco, la settimana scorsa era stato il contrario, una domanda sorge spontanea: ma la giunta regionale, che in base all'articolo 5 dello Statuto della Fondazione, è organo di controllo dov'è stata in questi otto mesi?": lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Francesco Ventola e Luigi Caroli. "Mentre volano gli stracci e pensanti accuse reciproche - aggiungono - tanto che il verbale della presidente è stato trasmesso dalla Commissione alle Procure della Repubblica e della Corte dei Conti, il presidente Michele Emiliano e la sua delegata alla Cultura, Grazia Di Bari, si preoccupavano solo di partecipare alle conferenze stampa e alle inaugurazioni delle iniziative? Mentre si aprivano e chiudevano bandi, mentre non partivano lavori di ristrutturazione finanziati, mentre si davano consulenze a gogo, la politica che governa la Regione Puglia dormiva o girava lo sguardo dall'altra parte?". (ANSA).