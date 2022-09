Notte europea ricerca,a Irccs Bari evento con Rubini e Pannofino

(ANSA) - BARI, 27 SET - Musica, ricerca scientifica, cultura della prevenzione e le letture di Sergio Rubini e Francesco Pannofino caratterizzeranno l'evento in programma venerdì 30 settembre all'Irccs Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari che ha aderito alla 'Notte europea dei ricercatori'. La manifestazione si terrà dalle ore 18 alle 21.30 nella sede dell'oncologico, in viale Orazio Flacco 65.

"Con questo appuntamento - afferma il direttore generale dell'istituto Alessandro Delle Donne - apriamo l'istituto al territorio e lo facciamo con un bellissimo evento che spazia dalla scienza alle arti. Ci saranno momenti di divulgazione con i nostri ricercatori, coordinati dal direttore scientifico Massimo Tommasino". Dopo i saluti istituzionali, tra cui quello del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, sarà Antonio Stornaiolo a presentare la serata. Saranno proiettati sette video-racconti sulle storie, i volti e gli studi dei ricercatori dell'Istituto, i veri protagonisti dell'evento. Il direttore scientifico Tommasino, inoltre, terrà una lezione sull'importanza della prevenzione e degli interventi che mirano a promuovere la salute dell'individuo e della collettività.

Il programma prevede le esibizioni del coro Gabriel-Lucia Greco e di due formazioni del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari. "L'Istituto - dichiara Gero Grassi, presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'oncologico barese - aderisce con convinzione all'iniziativa promossa dalla Commissione europea, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei".

(ANSA).