Fiamme su facciata palazzo, evacuate famiglie nel Brindisino

(ANSA) - BARI, 27 SET - Saranno accolte in strutture messe a disposizione del Comune le otto famiglie evacuate la notte scorsa da una palazzina a Ceglie Messapica (Brindisi) la cui facciata è stata raggiunta dalle fiamme provenienti da due auto che hanno preso fuoco nella strada sottostante adibita a parcheggio. Lo conferma il sindaco Angelo Palmisano. L'incendio è stato spento dopo alcune ore dai vigili del fuoco.

Si attende l'esito dei controlli effettuati per verificare se le alte temperature provocate dall'incendio abbiano intaccato la staticità dell'edificio. Un nuovo sopralluogo dei tecnici è previsto per domani mattina. Intanto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per accertare le cause dell'incendio delle due auto. (ANSA).