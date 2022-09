Trasporti: atterrato a Foggia primo aereo della Luminwings

(ANSA) - FOGGIA, 23 SET - "Si inizia con il volo per Milano, a seguire Torino e subito dopo Catania e Verona. Le prospettive di crescita sono quelle che questo territorio ha richiesto con forza". Lo ha detto Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, a Foggia per la cerimonia di atterraggio del volo di familiarizzazione del B737 della compagnia Luminwings che verrà impiegato per i collegamenti di linea dall'aeroporto Gino Lisa del capoluogo Dauno. Il primo volo per Milano è fissato per venerdì 30 settembre. "Adesso - ha aggiunto Vasile - c'è bisogno della popolazione e di manifestare concretamente il desiderio che c'è di volare". Secondo il presidente di Aeroporti di Puglia "i primi numeri ci dicono che il territorio sta rispondendo bene. Preferisco però parlare di una partenza più lenta ma progressiva e costante. Si dirà che le rotte sono poche e che non ci sono voli internazionali: speriamo di arrivarci, speriamo di poter stravolgere questa infrastruttura, speriamo di accogliere soprattutto quello che noi riteniamo la base del nostro piano strategico, ovvero di poter portare moltissimi turisti". (ANSA).