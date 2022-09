Droga, blitz della Squadra Mobile a Termoli, quattro arresti

(ANSA) - TERMOLI, 22 SET - Si rifornivano di droga da due corrieri pugliesi e la spacciavano a Rio-Vivo Marinelle, quartiere di Termoli (Campobasso). A bloccare il gruppo di malviventi è stata la Squadra Mobile della Questura di Campobasso con l'arresto di 4 persone: due giovani di 22 e 26 anni di San Severo (Foggia) e due uomini di Termoli, 36 e 38 anni. A loro carico le accuse di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Dopo mesi di indagini e in applicazione delle misure cautelari richieste dalla Procura di Larino (Campobasso), ordinate dal Gip del Tribunale, gli agenti hanno fatto scattare l'operazione "Round Trip", termine utilizzato da spacciatori e assuntori per indicare il modo veloce di cessione e acquisto della sostanza.

La Squadra Mobile con il Commissariato di Termoli e il Reparto Volo di Bari ha eseguito una serie di pedinamenti, appostamenti, osservazioni anche tramite sistemi di videosorveglianza. I due pugliesi arrivavano a Termoli ogni giorno con la droga, chiamavano i due spacciatori del posto che, a loro volta, davano appuntamento ai clienti sul lungomare sud.

Durante l'estate a Termoli gli agenti sono riusciti a documentare decine di cessioni di stupefacenti e hanno sequestrato 62 grammi tra cocaina ed eroina, segnalando alla Prefettura di Campobasso numerosi assuntori.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati numerosi bilancini, munizioni e altro stupefacente. I due pugliesi sono rinchiusi in carcere a Foggia; il 36enne di Termoli a Campobasso, l'altro termolese è ai domiciliari. (ANSA).