Aeronautica:Goretti,proteggiamo nostra gente e Paesi alleati

(ANSA) - LECCE, 20 SET - "Abbiate sempre il coraggio nelle sfide, cuore puro e sincero, facendo sempre meglio rispetto all'ultima missione. E abbiate spirito di squadra perché noi piloti non siamo solitari pionieri ma costituiamo un ingranaggio di un più grande e complesso meccanismo, tutto con il nobile scopo di difendere i cieli della nostra Italia, proteggere la nostra gente e gli amici dei paesi alleati, proprio come sta avvenendo in questo momento con i nostri eurofighter rischieresti in Polonia, per garantire la sicurezza dell'Area baltica dell'Alleanza, e come da sempre facciamo nella Nato". Lo ha detto il generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, intervenendo a Lecce alla cerimonia di consegna dei brevetti a 48 piloti, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. (ANSA).