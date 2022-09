Esplosione dopo fuga di gas in villa a Brindisi, due feriti

(ANSA) - BRINDISI, 19 SET - Due persone sono rimaste ferite nell'eplosione, forse provocata da un fuga di gas, all'interno di una villetta a Brindisi, in via del Mugnaio, nel rione Sant'Elia. I due occupanti, marito e moglie, sono stati trasferiti in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi eun funzionario per il coordinamento dell'attività di soccorso pubblico e difesa civile. L'area interessata - informano dai vigili del fuoco - è stata interdetta all'accesso fino al termine delle operazioni di bonifica. Secondo una prima ipotesi, la fuga di gas sarebbe avvenuta da un piccolo angolo cottura all'interno della stessa villetta. (ANSA).