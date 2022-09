Calcio: il Bari si fa raggiungere dalla Spal, finisce 2-2

(ANSA) - BARI, 03 SET - Il Bari spreca un doppio vantaggio al San Nicola, davanti a oltre 18mila spettatori, facendosi raggiungere nella ripresa dalla Spal: il pari finale, frutto di disattenzioni difensive di Terranova e compagni, conferma il processo di crescita e maturazione dell'undici allenato da Mignani, che ha ancora potenzialità inespresse. I pugliesi passano in vantaggio con Cheddira al 4' (ha insaccato dopo un palo colpito da Antenucci). L'italo-marocchino colpisce anche un palo poco dopo. Il raddoppio al 47' con una imprendibile rasoiata di destro di un ispirato Antenucci dal limite dell'area.

Nella ripresa in cinque minuti la Spal raddrizza la gara prima con una semirovesciata di La Mantia al 19' e al 24' con una conclusione di destro del neo entrato Rabbi. Per il Bari, che per larghi tratti dell'incontro ha esercitato un chiara supremazia territoriale, resta tanto rammarico per le occasioni sprecate da Cheddira, Bellomo e Salcedo nel finale di gara. Nel recupero gli emiliani sfiorano il colpaccio con un contropiede e una conclusione di Rauti, respinta da Caprile. (ANSA).