Notte Taranta: festival itinerante a Cutrofiano

(ANSA) - LECCE, 19 AGO - Sarà il collettivo musicale Parafoné ad aprire domani sera a Cutrofiano (Lecce), alle 21, la nuova tappa del 'Festival itinerante La Notte della Taranta.

In attività da 15 anni, il collettivo rappresenta, si legge in una nota , "una delle band più attive ed innovative del sud Italia che si affaccia sul panorama della nuova world music italiana". Il recupero e la riproposta della musica tradizionale calabrese proiettano il gruppo "alla riscoperta di 'fratellanze sonore' oltre i confini territoriali, andando a ripercorrere i legami con la storia di una regione pregna di contaminazioni come la Calabria". Il gruppo è composto da: Angelo Pisani, fiati etnici; Bruno Tassone voce e battente; Domenico Tino, corde e bouzouki; Totò Codispoti, tamburi a cornice e organetti; Omar Remi, basso; Antonio La Rosa, percussioni; Sergio Schiavone, corde.

A seguire la musica de Li Strittuli - Compagnia di Musica Popolare Salentina. "Li Strittuli", nascono nell'estate del 1996, utilizzando il violino, organetto, fisarmonica, chitarra e il tamburo a cornice Salentino per poi "effettuare una ricerca di canti della zona del brindisino, nel loro paese natale, San Pancrazio Salentino dove entrano in intimità con gli anziani del posto che mettono a disposizione tutto il loro repertorio musicale". I componenti del gruppo sono: Giorgio D'Aria, tamburello e voce; Vincenzo Mancini, mandolino e voce; Giovanni Palma, voce e chitarra; Antonio Melegari voce e fisarmonica; Giulia Piccinni, voce e violino. (ANSA).