Musica classica in piazza, torna il Bari Piano Festival

(ANSA) - BARI, 19 AGO - Torna il "Bari Piano Festival", dal 21 al 29 agosto, alla sua quinta edizione nel più ampio programma della "Festa del Mare" promossa da Regione Puglia in collaborazione con il Comune di Bari e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese, con il patrocinio del conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari e dell'Accademia di Musica di Pinerolo e la media partnership di Rai Radio 3 Classica.

Si comincia il 21 agosto a Torre Quetta con un omaggio a Philip Glass per gli 85 anni del compositore. Lo celebrano Maki Namekawa, la pianista per cui il maestro ha composto la recentissima Sonata, Dennis Russell Davies e Emanuele Arciuli.

Il 23 agosto (Sagrato di San Nicola) il pianista Louis Lortie propone un recital che festeggia le musiche di Alexander Scriabin e Cesar Franck. Il 24 agosto (Chiostro di Santa Chiara) una maratona dal Novecento all'oggi con tre pianisti: la pugliese Serena Valluzzi, il romano Giancarlo Simonacci e la coreana Sun Hee You. Il concerto successivo, il 25 agosto (Chiostro di Santa Chiara), vede impegnato il pianista Filippo Gamba. Il 26 agosto (Chiostro di Santa Chiara) andrà in scena una "antipresentazione" del romanzo di Omar Di Monopoli "Brucia l'aria", con l'intervento di tre pianisti/tastieristi come Antonello Salis (che suonerà anche la fisarmonica), Vito Di Modugno (anche all'Hammond) e Francesco Negro (pianoforte). Il 27 agosto (Waterfront San Girolamo) vedrà impegnati il pianista olandese Ralph van Raat e la danzatrice Ada Daniele, pugliese residente in Olanda. Il 29 agosto (Torre Quetta) chiude la rassegna David Helbock, jazzista austriaco che fa il suo debutto a Bari, con un omaggio ai 90 anni di John Williams, attraverso le sue più famose colonne sonore. (ANSA).