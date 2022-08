Notte Taranta: il rapper Pericolo sul palco del Concertone

(ANSA) - LECCE, 17 AGO - Sarà il rapper Massimo Pericolo uno degli ospiti del 'Concertone' della 'Notte della Taranta' in programma il 27 agosto a Melpignano (Lecce) e giunto alla 25esima edizione. Pericolo ha già collaborato in passato con il maestro concertatore Dardust, e la sua partecipazione all'evento si unirà alle presenze già annunciate di Stromae e Samuele Bersani.

Dopo Clementino nel 2018, Guè Pequeno 2019 e Madame nel 2021, anche nel 2022 "La Notte della Taranta", come si legge in una nota, "coinvolgerà il pubblico dei giovanissimi con Pericolo" .

Con l'annuncio dell'ospite internazionale Stromae e di Bersani, il cast della 'Notte della Taranta 25' , "si arricchisce" della presenza del rapper, ad evidenziare così , "ancora una volta, come il 'Concertone' sia una moltitudine di linguaggi e culture scandite dal ritmo della pizzica".

Intanto nella sala prove allestita nel 'Cinema Elio' di Calimera l'Orchestra Popolare continua la ricerca musicale, per incantare il pubblico d Melpignano passando dalle pizziche tradizionali alle ballate più amate dal pubblico con un approfondimento sul Canzoniere Italiano di Pier Paolo Pasolini e un omaggio a Vito Nigro il cantore di Villa Castelli e alla pizzica di Cordella.

Prosegue, poi, anche 'Taranta Solidale': nel 2022 in collaborazione con l'associazione 'Olivami' realizzerà il 'Parco della Taranta', con 1500 nuovi ulivi nelle campagne di Carpignano Salentino per contribuire alla ricostruzione del paesaggio salentino deturpato dalla xylella. (ANSA).