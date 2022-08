Auto piomba in zona pedonale nel Brindisino, denunciato 24enne

(ANSA) - BRINDISI, 17 AGO - E' stato individuato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze psicotrope l'automobilista che la sera di Ferragosto, a Carovigno (Brindisi), è piombato nell'area pedonale a folle velocità con una Volskwagen Golf. Si tratta di un giovane di 24 anni, residente a Como, figlio del proprietario dell'auto. Dagli accertamenti tossicologici eseguiti, il 24enne è risultato positivo ad alcol, cocaina e barbiturici, ed è stato denunciato a piede libero. Le presunte responsabilità del conducente sarebbero emerse anche attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona. Il 24enne è riuscito a divincolarsi dal tentativo di linciaggio da parte dei presenti, ma già a poche ore l'accaduto era stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Le indagini hanno confermato che non ci sarebbe stato alcun furto dell'auto, come invece riferito in un primo momento alle forze dell'ordine dal padre e dal giovane.

