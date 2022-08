Auto piomba tra la folla nel Brindisino, nessun ferito

(ANSA) - BRINDISI, 16 AGO - Un'auto è piombata ieri sera nella piazza di Carovigno (Brindisi) seminando il panico nell'area pedonale in quel momento affollata da famiglie con bambini. Nessuno è rimasto investito dalle manovre spericolate tra la folla dell'auto che ha arrestato la sua corsa solo dopo aver urtato alcuni scalini. La persona alla guida è fuggita evitando la folla che voleva linciarlo. Il proprietario dell'auto, un 51enne, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri: era in stato confusionale e ha detto di aver subito il furto della sua Golf.

Inoltre una rissa è esplosa tra alcune delle persone che erano intervenute per tentare di bloccare la persona alla guida dell'auto. Il proprietario dell'auto è stato poi trasferito in ospedale per verificare se fosse sotto l'effetto di droga o alcol. Le forze dell'ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'accaduto. (ANSA).