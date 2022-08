++ Violenta rissa a Taranto, 4 feriti, staccato lobo orecchio ++

(ANSA) - TARANTO, 15 AGO - Una violenta rissa è scoppiata poco prima dell'alba in viale Europa, a Talsano, popolosa borgata di Taranto. Quattro persone sono rimaste ferite e a una di queste, a quanto si è appreso, è stato staccato un pezzo di lobo di un orecchio. La zuffa è scoppiata all'interno di un locale per futili motivi ed è degenerata all'esterno, coinvolgendo un numero imprecisato di persone che si sono scambiate colpi violentissimi sino all'arrivo delle forze dell'ordine. Un tarantino coinvolto nella rissa è stato arrestato stamattina dalla Polizia. Sul posto i poliziotti della squadra Volante e le ambulanze del 118. Due dei feriti hanno riportato lesioni più serie e sono stati trasportati in ospedale.