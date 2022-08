Notte Taranta: il 16/8 festival a Ugento con i 'Mascarimirì'

(ANSA) - BARI, 14 AGO - Il 16 agosto il Festival itinerante "La Notte della Taranta" fa tappa a Ugento (Lecce). Si parte alle ore 21 con la musica dell'Associazione culturale Pietrevive del Salento-Laboratorio di Drammaturgia e Musica Popolare Salentina, che opera nel Salento nell'ambito delle attività teatrali e musicali e della ricerca e lo studio sulle tradizioni e la cultura popolare. In seguito alle ricerche fatte sui canti e le musiche, che vanno oltre la pizzica e il Salento, ha arricchito il proprio repertorio con nuovi arrangiamenti e soprattutto con un nuovo percorso musicale e narrativo con lo spettacolo 'Quando il sole ballava la notte'.

La musica continua con Le Sette Bocche, band che condivide l'esperienza della musica popolare, con una chiave interpretativa del tutto personale, molto vicina al Nu Folk. Il progetto musicale del gruppo inizia da una ricerca etnografica sulle origini della cultura del territorio, in cui ciascun componente esprime il proprio background musicale, per dare corpo ad uno spettacolo ispirato alla musica, ai canti e ai balli tipici della cultura popolare. Il gruppo ha suonato in numerose manifestazioni in Italia e all'estero.

A seguire sarà la volta dei Mascarimirì, gruppo della scena world music, dal sound unico ed originale, risultato di più di 20 anni di "Tradinnovazione". L'idea di electro world music per eccellenza è creata da Claudio "Cavallo" Giagnotti, musicista produttore salentino dalle origini Rom, leader e fondatore della band dal 1998. Il progetto Mascarimiri, nato in un Salento ancora non turistico, da sempre all'avanguardia nella sperimentazione sonora, è il sinonimo di unione tra la tradizione e l'innovazione dal sound potente e coinvolgente, arricchito dai suoni di tutta l'area Mediterranea e gypsy.

(ANSA).