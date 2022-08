Notte Taranta: laboratori di pizzica e folk su palco di Lecce

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Il Festival itinerante "La Notte della Taranta" fa tappa a Lecce. Domani, in piazza Libertini, tornano alle 19 i laboratori di pizzica, curati dal corpo di ballo della Notte della Taranta. Si formano i grandi cerchi inclusivi e aperti guidati dai danzatori della Taranta che accompagnano il pubblico alla scoperta del ritmo del tamburello e delle diverse espressioni della pizzica: pizzica di corteggiamento, pizzica tarantata e pizzica scherma. Alle 21, poi, è in programma l'esibizione di Enzo Petrachi & Folk Band22 sulle note della tradizione salentina A seguire l'esibizione di Antonio Amato Ensemble, con il suo originale progetto musicale in un connubio raffinato tra musica popolare e classica. Con Amato sul palco si esibirà la cantante napoletana Fiorenza Calogero accompagnata dal chitarrista Marcello Vitale. Alla tappa di Lecce ci sarà anche l'iniziativa Libringiro, il progetto itinerante per la valorizzazione della bibliodiversità pugliese realizzato dalla Associazione Pugliese Editori con il sostegno di Regione Puglia, Istituto di Culture Mediterranee, Polo Biblio - Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce.

Il Festival itinerante proseguirà con tappe in altre dieci città fino al concertone del 27 agosto a Melpignano per la chiusura della 25esima edizione dedicata al tema "La tradizione del nuovo", con il maestro concertatore Dardust. (ANSA).