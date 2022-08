Incidenti: più controlli a Bari,Polizia locale con telelaser

(ANSA) - BARI, 13 AGO - La Polizia locale di Bari ha intensificato i controlli stradali sulla velocità, con l'utilizzo dei telelaser, dopo gli investimenti mortali dei giorni scorsi. Nelle ultime due settimane tre pedoni sono stati travolti e uccisi mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali: il 29 luglio un 47enne con in braccio il figlio di 6 anni è stato investito e ucciso da una moto guidata da un 21enne senza patente sul lungomare di Santo Spirito; il 3 agosto una 63enne è stata travolta da un'auto davanti alla spiaggia barese di Pane e Pomodoro (è morta in ospedale due giorni dopo); l'11 agosto un 87enne è deceduto dopo essere stato investito da un bus vicino all'ospedale Policlinico.

A seguito del terzo investimento mortale, il sindaco Antonio Decaro aveva annunciato che, tra gli altri interventi, sarebbero aumentati i controlli con il telelaser sugli itinerari di scorrimento. Questi servizi straordinari aggiuntivi sono iniziati stamattina e "saranno svolti - fa sapere la Polizia locale - in modalità random su tutte le arterie cittadine e sui lungomari". (ANSA).