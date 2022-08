Notte Taranta, sei ballerini professionisti per il Concertone

(ANSA) - BARI, 11 AGO - Dai palchi internazionali al concertone della Taranta. Sono stati scelti i sei ballerini professionisti che si uniranno al Corpo di ballo della Notte della Taranta, composto da 10 danzatori, per l'evento del 27 agosto a Melpignano (Lecce). La coreografa tarantina Irma Di Paola dal 7 agosto sta lavorando con i danzatori per realizzare 10 quadri sui brani proposti dal maestro Dardust che saranno proposti il 27 agosto al concertone sul palco allestito davanti all'ex Convento degli Agostiniani. Sul palco del 'Concertone' i ballerini del 'Corpo di ballo della Notte della Taranta' danzeranno con Serena Pomer, Vittoria Markov, Gabriele Riccio, Alessandro Covarelli, Gabriele Virgilio e Francesco Cariello, assistente della coreografa. Irma di Paola, si legge in una nota, è "emozionata e onorata per questo incarico che rafforza ancora di più il legame con le sue radici", e ha promesso "passato e presente, tradizione e innovazione si incontreranno per accendere la meraviglia". Il corpo di ballo della Notte della Taranta è reduce "dallo straordinario successo" registrato al Festival Internazionale di Danza Popolare e ai Giochi del Mediterraneo in Algeria ed è composto da: Mihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Serena Pellegrino, Lucia Scarabino, Veronica Mele, Stefano Campagna, Andrea Caracuta, Marco Martano, Fabrizio Nigro e Mattia Politi. Sedici danzatori guidati da Irma di Paola "emozioneranno con dieci quadri" il pubblico che arriverà a Melpignano per assistere al Concertone finale. (ANSA).