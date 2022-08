Incendi: nel Leccese in fumo 40 ettari di macchia mediterranea

(ANSA) - LECCE, 11 AGO - Oltre 40 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti da un incendio che si è sviluppato nel Leccese lungo la litoranea tra Santa Cesarea e Castro in zona "Blubay". L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) sottolinea che il rogo è divampato poco dopo le ore 13. Sul posto stanno operando 40 unità anti incendio boschivo, tra personale Airf, vigili del fuoco, carabinieri forestali, Protezione civile e volontari. Dal cielo è in corso l'intervento di un canadair proveniente da Lamezia, che ha già effettuato una decina a di lanci. (ANSA).