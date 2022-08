Notte Taranta: il festival itinerante fa tappa a Galatone

(ANSA) - BARI, 09 AGO - Il 10 agosto il Festival itinerante "La Notte della Taranta", farà tappa a Galatone (Lecce), dove, dalle ore 21, in piazza San Sebastiano, ci saranno l'esibizione dei Tamburellisti di Otranto e lo spettacolo dei Kamafei.

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa è inoltre annunciato che "curati dal corpo di ballo della Notte della Taranta, torneranno alle 19:00 i laboratori di pizzica, appuntamenti imperdibili per gli appassionati della danza salentina che si ritrovano nelle piazze dei paesi ospitanti il Festival per partecipare alla grande ronda danzante.

Dalle 21, quindi, spazio ai Tamburellisti di Otranto, "radici e tradizioni da proteggere e trasmettere alle future generazioni per ricordare la propria essenza: nasce così l'idea di Massimo Panarese, musicista salentino, di mettere insieme quaranta bambini, con la passione per la musica ed il talento sanguigno per lo strumento del tamburello: quel che ne viene fuori è un mix di purissima energia, che si riannoda alle tradizioni". A seguire, i Kamafei, che si presentano "al pubblico con uno spettacolo pieno di energia e ricco di coinvolgimento, uno spettacolo che parte dal rispetto per la terra e per le radici con un tamburello sempre presente che viene supportato dall'innovazione degli strumenti moderni con un giusto equilibrio".

Giunta alla sua 25/a edizione, dedicata al tema "La tradizione del nuovo", la Ragnatela della Taranta, il più grande festival itinerante italiano, dal 4 al 25 agosto attraverserà 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Lecce), con il maestro concertatore Dardust, e sarà trasmesso su Rai 1, giovedì 1 settembre alle ore 23.15. "Le prove dell'attesissima lunga notte del viaggio sonoro tra memoria e visione - è scritto nella nota - hanno preso il via al Cinema di Calimera con Dardust e l'Orchestra della Notte della Taranta". (ANSA).