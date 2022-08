Calcio: Bari, Acqua Amata main sponsor per nuovo torneo

(ANSA) - BARI, 05 AGO - Il Bari avrà per il campionato di Serie B 2022/2023 Acqua Amata come main sponsor, con il logo sulla maglia ufficiale.

"Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo al presidente De Laurentiis, alla società, agli atleti e allo staff - spiega Matteo Avella ad di Acqua Amata - affinché la stagione che si appresta a partire possa permettere di raggiungere i risultati sportivi auspicati. È un orgoglio per noi poter supportare il Bari e tutti i suoi tifosi, perché vogliamo sentirci ogni giorno più vicini al nostro territorio".

Soddisfatto il presidente Luigi De Laurentiis: "Crediamo fortemente nella forza del gruppo, dentro e fuori dal campo, elemento essenziale per raggiungere obiettivi importanti. Acqua Amata è parte integrante della famiglia del Bari e sono felice di averla al nostro fianco anche in questa nuova avventura chiamata Serie B" (ANSA).