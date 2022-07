Zalone, Morandi e Sangiorgi sul palco al Jova Beach a Barletta

(ANSA) - BARI, 31 LUG - Nella prima rovente giornata del suo beach party a Barletta, Jovanotti ieri non era solo sul palco a intrattenere le decine di migliaia di fan che hanno sfidato l'afa per scatenarsi nella lunga giornata fatta di musica, giochi ed esibizioni di vari artisti dal primo pomeriggio. Ad accompagnare Jovanotti quando è cominciato il suo concerto c'erano anche Checco Zalone e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, 'vittima' dell'ironia dell'attore comico pugliese, e Gianni Morandi che in questi giorni è in vacanza in Salento.

Zalone, per il quale è stato fatto entrare un pianoforte a coda, ha cantato la sua hit Angela, che il pubblico conosceva a memoria, e la irriverente 'Pollu cusutu...', con cui da sempre prende in giro la band Salentina: Sangiorgi è prestato volentieri esibendosi in un duetto indimenticabile. Sul palco per un saluto è arrivata anche la nuotatrice tarantina Benedetta Pilato, grande fan di Jova.

"E' stato bellissimo", dicono alcuni dei partecipanti, "come sempre con Jova non si tratta solo di un concerto ma di una grande festa che dura a lungo. Peccato per la birra a otto euro". "Per dieci ore - aggiungono alcuni dei presenti - si è parlato di crisi climatica, con continui messaggi anche di Jovanotti, ma purtroppo alla fine la spiaggia era piena di bottigliette di plastica: la gente sembra non ascoltare quello che sente. Per fortuna tanti volontari si stavano occupando di ripulire". (ANSA).