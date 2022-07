Vaccini: l'Asl Bari mantiene aperti 20 centri ad agosto

(ANSA) - BARI, 29 LUG - Per arrivare all'autunno con una buona copertura con quarta dose tra gli over 60, anche ad agosto l'Asl Bari manterrà aperti i 20 punti vaccinali tra hub di popolazione e uffici del Servizio igiene. Nell'ultima settimana sono state somministrate 7.175 quarte dosi nella provincia di Bari, in tutto sono 45.500 gli over 60 che si sono sottoposti all'inoculazione. Sino ad oggi sono state garantite alla popolazione 3 milioni e 85.831 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.064 prime dosi, 1 milione e 87.862 seconde, 829.405 terze e 45.500 quarte dosi. La copertura con terza dose "booster" è attestata all'80% della popolazione over 12 che abbia completato il ciclo primario almeno quattro mesi fa. (ANSA).