Musica: Makeda, Miwa e Martelli al Noja's Rock Festival

(ANSA) - BARI, 26 LUG - Dal 5 al 7 agosti torna a Noicattaro (Bari) il Noja's Rock Festival, la kermesse dedicata alla musica rock, giunta alla sua quarta edizione, tra dj-set, spazi espositivi per auto e moto e un percorso sulla gastronomia italiana. L'evento è organizzato dall'Associazione Movimento Nojano con il patrocinio della Regione Puglia, della Città metropolitana di Bari, del Gal sudest barese, del teatro Pubblico Pugliese, del ImPuglia - autentique experience e del Comune di Noicàttaro. Si parte il 5 agosto con il chitarrista Max Bollettieri e con l'energia di Angela Makeda. Ad aprire le altre due serate saranno due musicisti nojani, Vito Antonacci e Vito Dipinto. Il 6 agosto ospite della serata sarà la cartoon rock band toscana Miwa. Il 7 agosto chiude la rassegna la performance elettro punk di Luca Martelli con il suo spettacolo 'Ride Gorilla'. A completare la programmazione musicale della tre giorni, ci sarà il dj pugliese Marco Guacci. Anche in questa edizione spazio alla solidarietà l'associazione 'Fratres' di Noicattaro partner dell'iniziativa, per sensibilizzare alle donazioni di sangue e organi. Tutti gli eventi del Noja's Rock Festival sono gratuiti e ad accesso libero.

"Rock, come danza, enogastronomia, teatro e spettacolo dal vivo sono cultura. In questa prospettiva vanno declinati in logica di welfare - ha commentato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia - : cultura e turismo, strumento di accrescimento della qualità della vita dei pugliesi e dei turisti, hanno il compito di ricostruire la convivialità dopo la pandemia". (ANSA).