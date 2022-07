Minacce a presidente U.S. Lecce: Bellanova, vili e inquietanti

(ANSA) - BARI, 12 LUG - "Raccapriccianti e fortemente inquietanti. Non c'è altro modo per definire le minacce e l'avvertimento ai danni del Presidente del Lecce Calcio Saverio Sticchi Damiani". Così la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova dopo il grave episodio di intimazione nei confronti del professionista leccese. "Auspico - aggiunge - che le indagini per risalire ai responsabili possano fare luce al più presto su autori e motivi delle vili minacce".

"A Saverio Sticchi Damiani - conclude - la mia vicinanza e solidarietà e il mio invito a proseguire il lavoro e l'impegno, sobri e rigorosi, senza farsi intimidire, che lo hanno visto fino a questo momento protagonista di uno straordinario rilancio della squadra importante per la nostra città". (ANSA).