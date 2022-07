Minacce a presidente Lecce: Stefano (Pd), piena solidarietà

(ANSA) - LECCE, 12 LUG - "Piena solidarietà e assoluta vicinanza al presidente e amico Saverio Sticchi Damiani. Le minacce mafiose - sono convinto - non resteranno impunite e non intaccheranno il percorso di qualità umano e professionale del prof Sticchi Damiani, come pure il progetto di sviluppo e crescita nel calcio alla massima categoria che la Società da lui guidata sta portando a Lecce". Lo afferma in una nota il senatore Dario Stefàno (Pd), presidente della commissione politiche Ue a Palazzo Madama.

"Mi auguro - conclude - che le indagini procedano a individuare al più presto i responsabili di questo vile atto intimidatorio perché la nostra comunità non merita la presenza di queste mele marce. Forza Presidente! Forza Lecce!". (ANSA).