ANSA/Capatonda, tra Racconti da mare e ritorno alla regia

(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - POLIGNANO, 09 LUG - Libro 2 - Racconti da mare "si può leggere solo d'estate. E' sconsigliatissimo sulla neve, in montagna, nei luoghi freddi. E' stato concepito come una serie di racconti, comici , leggeri, ci sono giochini… E la frase sulla copertina 'questo libro potrebbe sostituire la Settimana enigmistica' l'ha scritta un mio amico. Edgar Allan Poe è stato gentilissimo. Quando gli ho chiesto di scrivermela - spiega all'ANSA - ha detto subito sì". Non possono mancare ironia e nonsense nel modo nel quale Maccio Capatonda descrive il nuovo viaggio comico (già bestseller, pubblicato da Mondadori Electa).

Tra realtà, un po' di autobiografia e invenzione, arrivato a un anno e mezzo dal successo di 'Libro'. L'attore, autore e regista è venuto a parlarne in un incontro alla 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) a Polignano a Mare (Bari).

"Ci ho messo anche un po' di racconti veri, come quando tanti anni fa sono andato dagli studi di Non è la Rai per incontrare il mio idolo, Ilaria Galassi...", ricorda. Nel libro Capatonda esplora come sempre una delle sue più grandi passioni, "giocare con il linguaggio, scardinando le regole, inventando e creando...è quello che cerco di fare anche in tv e al cinema, mi diverte molto". Un gioco verbale che ha in comune con uno dei sui modelli comici, Nino Frassica, "che mi ha anche fatto la prefazione al libro. Ho sempre amato molto anche Verdone e Troisi".

'Libro 2' è un nuovo capitolo in un anno pieno traguardi e impegni: ha vinto la seconda edizione di 'Lol: Chi ride è fuori' lo show di Prime Video, e sta per tornare da doppiatore nel film animato DC League of Super-Pets di Jared Stern, tratto dai fumetti DC, in arrivo nei cinema dal primo settembre: "Sono partito dai volatili (in Angry Birds, dove doppiava Red) , poi ho fatto un pupazzo (in Pupazzi senza gloria) e ora sono un cane che grazie a un patatrac acquista dei superpoteri". E' anche fra i protagonisti del war action per Netflix Rapiniamo il duce di Renato De Maria, con un grande cast ch comprende Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Alberto Astorri, Luigi Fedele. Ambientato nella Milano nel 1945, ha per protagonista un re del mercato nero che insieme alla fidanzata cantante e a una bizzarra banda di complici, decide di appropriarsi di un immenso tesoro nascosto che Mussolini avrebbe nascosto in città: "Sono molto cauto nell'accattare cose non scritte da me - sottolinea -. In questo caso ho accettato perché stimo molto Renato de Maria e mi ha subito convinto la sceneggiatura. Ovviamente mi hanno ritagliato una parte abbastanza addosso. Nonostante sia un action con parti anche drammatiche io ho un ruolo un po' più comedy. Mi è piaciuto un sacco . Questo è un anno pieno di esperienze diverse, ho amato sperimentare". Inoltre a 5 anni dalla sua ultima regia per il grande schermo, Omicidio all'italiana, Maccio sta per rimettersi dietro la macchina da presa: "Da due anni sto scrivendo un nuovo film, sono alla quarta stesura di sceneggiatura, spero di finire presto e girare in autunno". Ci sono novità anche per la tv: "Ho fatto una miniserie sulla mia vita, intitolata Maccioverse, che andrà in onda su Elimobile e sto preparando altri show". (ANSA).