Incendi: fuoco si estende su boschi Puglia, oltre 200 ettari

(ANSA) - BARI, 04 LUG - Ha bruciato più di 200 ettari l'incendio che dal primo pomeriggio divampa nel territorio di Spinazzola, nel Nord Barese, e che ha già mandato in fumo circa 100 ettari di zona boschiva. Sul posto, oltre ad una quarantina di unità di vigili del fuoco, Arif, Protezione civile, carabinieri forestali e volontari, un secondo canadair è arrivato da Ciampino per i lanci d'acqua dall'alto. Si estende anche il fronte del fuoco a San Marco in Lamis (Foggia), dove la superficie bruciata ha raggiunto i 20 ettari. Un altro incendio ad Andria (BAT), in contrada Bagnoli, sta bruciando dieci ettari: qui, per spegnere le fiamme, sono al lavoro una trentina di unità da terra. (ANSA).